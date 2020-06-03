Молодой петрозаводчанин разбил двери в съемной квартире во время ссоры

В пылу ссоры со своей возлюбленной горожанин 1999-го года рождения устроил погром на сьемной квартире. Молодой человек разбил межкомнатные двери: ущерб оценили в 8 600 рублей.

«Молодая пара арендовала квартиру, расположенную в микрорайоне Перевалка. В один из дней произошла ссора. Испытывая сильное нервное напряжение, молодой человек стал разбивать межкомнатные двери; повредив две из них. Поначалу хозяйке жилья было обещано, что деньги на ремонт или замену будут предоставлены», - рассказали в карельском МВД.

Однако юноша так и не возместил ущерб, нанесенный владелице жилого помещения. В его отношении возбуждено уголовное дело.