Две «легковушки» столкнулись на перекрестке в Кондопоге

Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на пересечении Октябрьского шоссе и проспекта Калинина. Дорожный инцидент произошел в городе Кондопога, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Попутное касательное столкновение бортами произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на проспект Калинина. В это же время второй участник ДТП, двигающийся следом, по всей видимости, также совершал маневр левого поворота на проспект Калинина», - пишет источник.

Уточняется, что обе машины двигались по Октябрьскому шоссе в попутном направлении. Городская онлайн-камера компании «Ситилинк» запечатлела момент аварии.