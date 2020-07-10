Молодой петрозаводчанин получил срок за поврежденную дверь автомобиля

19-летнего жителя карельской столицы осудили за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. За это злодеяние суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы. Однако молодой человек успел натворить и другие злодеяния, таким образом срок увеличился в разы.

Как рассказали в прокуратуре, прошлым летом молодой человек в состоянии алкогольного опьянения без какой-либо причины пнул во дворе автомобиль ВАЗ-21102. В результате оказалась повреждена водительская дверь, ущерб оценили в двенадцать тысяч рублей. В суде молодой человек вину признал.

«С учетом ранее вынесенного в отношении молодого человека приговора в связи с совершением ряда имущественных преступлений срок наказания составил 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре. Приговор в отношении петрозаводчанина вступил в силу.