Серийного грабителя и дебошира задержали в Костомукше

В Костомукше в один из дней в городское общежитие нагрянули двое подозрительных мужчин. Они выпивали со своим приятелем, а заодно прошлись по этажам и присвоили себе различное имущество - от продуктов до пылесоса, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Когда мужчины сложили все по пакетам и собрались уходить, их встретили полицейские. Один из жильцов общежития позвонил стражам порядка и пожаловался на странных гостей. Действия злоумышленников признали грабежом.

Оказалось, что один из подозреваемых причастен к другим преступлениям. Так, в феврале он ограбил магазин, открыто похитив две бутылки водки. А в январе пришел в квартиру к знакомой и, якобы из ревности, угрожал ей убийством и избил. Ранее он уже был судим.

Уголовные дела в отношении мужчин направлены в городскую прокуратуру.