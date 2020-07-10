Девочка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнюю Диану Чевелеву. 8 июля девочка ушла из дома, с тех пор о ее судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пропавшая среднего роста, худощавого телосложения, волосы короткие русые. Была одета в синие джинсы, черную футболку, серую рубашку, черные кроссовки. При себе у ребенка была серая сумка.

Всем, кто что-либо знает о судьбе несовершеннолетней, просят звонить по телефонам: +7-911-402-49-26, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).