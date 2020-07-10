10 июля 2020, 12:49
Происшествия

Женщина подвергла маленькую пассажирку опасности на трассе «Кола»

Автомобиль под управлением женщины остановили за превышение скорости, но это оказалось не единственным нарушением

В Прионежье дорожная полиция остановила мчавшийся по трассе «Кола» автомобиль «Хендай». За рулем автомобиля находилась женщина.

Насколько она превысила скорость, в ГИБДД не уточнили. Помимо нарушения скоростного режима, женщина подвергла опасности ребенка в салоне. Девятилетняя девочка не была пристегнута ремнем безопасности.  

В Госавтоинспекции напомнили, что превышение скорости на 10 км/ч увеличивает остановочный путь. А при столкновении  на скорости около 80 км/ч на человека приходится сила удара, идентичная падению с 9 этажа.

Фото: Госавтосинпекция Карелии

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