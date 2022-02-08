Молодой человек украл спортивные штаны, спрятав их под куртку

Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине в Петрозаводске, запечатлели, как один из посетителей прячет под куртку спортивные штаны, а затем уходит. Ущерб от кражи составил пять тысяч рублей, рассказали в пресс-центре МВД. Представители торговой организации заявили в полицию.

Оперативникам удалось установить, что к хищению причастен 18-летний ранее судимый петрозаводчанин. Молодой человек не только сознался, но и отдал украденные штаны. Тем не менее это не спасло его от возбуждения уголовного дела. (фото pixabay.com, geralt)