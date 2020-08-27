Молодой человек может получить тюремный срок равный его возрасту

В суд направлено дело в отношении в отношении 23-летнего мужчины из Сортавалы, обвиняемого сбыте наркотиков в городах Питкяранта и Лахденпохья, сообщает СУ СК Карелии.

По версии следствия, в период с 10 февраля по 9 апреля 2020 г. в Сортавале, обвиняемый, действуя совместно с несовершеннолетней знакомой и неустановленным лицом, приобретал крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, часть которых хранил для себя, а часть путем закладок размещал в тайниках на территории г. Питкяранта и г. Лахденпохья, сбывая «товар» через интрнет.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотики и вещества изъяты. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.