27 августа 2020, 20:33
Происшествия

Молодой человек может получить тюремный срок равный его возрасту

В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в торговле наркотиками

В суд направлено дело в отношении в отношении 23-летнего мужчины из Сортавалы, обвиняемого сбыте наркотиков в городах Питкяранта и Лахденпохья, сообщает СУ СК Карелии.

По версии следствия, в период с 10 февраля по 9 апреля 2020 г. в Сортавале, обвиняемый, действуя совместно с несовершеннолетней знакомой и неустановленным лицом, приобретал крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, часть которых хранил для себя, а часть путем закладок размещал в тайниках на территории г. Питкяранта и  г. Лахденпохья, сбывая «товар» через интрнет.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий наркотики и вещества изъяты. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Карелия
сортавала
Питкяранта
Лахденпохья
наркотики
психотропные вещества
следственный комитет
Следственный комитет по РК
наркоторговец