27 августа 2020, 19:05
Сегодня вечером ребенок попал под машину в Петрозаводске
Наезд на девочку произошел на Калинина неподалеку от перекрестка с улицей «Правды»
Фото, использованные в материале, предоставлены Ириной Мерковой
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход, сообщает в своем паблике ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, 27 августа в 16:40 часов в районе дома № 79 по ул. Калинина, водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.
В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка.