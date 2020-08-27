Сегодня вечером ребенок попал под машину в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход, сообщает в своем паблике ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 27 августа в 16:40 часов в районе дома № 79 по ул. Калинина, водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка.