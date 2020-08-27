Соседка украла пенсию у пожилой жительницы Медвежьегорска

26 августа, в полицию Медвежьегорска обратилась 81-летняя горожанка и рассказала, что вся ее пенсия, 21 300 рублей, пропала из кошелька, сообщает МВД Карелии.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, быстро разобрались в ситуации. В тот же день сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 57-летняя соседка потерпевшей.

Она созналась в содеянном и рассказала, как все произошло.

Чуть больше недели назад подозреваемая помогала пожилой соседке с закупкой продуктов. Когда они вместе вернулись из магазина, соседка занесла тяжелые пакеты в квартиру пожилой знакомой. Хозяйка отправилась на кухню – греть чайник, а в это время «помощница» похитила ее пенсию из кошелька и отправилась домой.

Деньги потратила на поездку в Петрозаводск: купила пальто, стоимостью более 10 000 рублей, два раза посетила платного врача.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.