Житель Вологодской области пропал в карельском лесу

Полицией Прионежского района ведется розыск мужчины, который ушел за грибами 25 августа и не вернулся, сообщает МВД Карелии.

«Разыскивается Мефодьев Сергей Владимирович 1964 года рождения, житель деревни Малечкино Вологодской области, который вечером 25 августа ушел из поселка Новая Вилга в лес за грибами и до настоящего времени его местонахождение неизвестно»,

- сообщает МВД.

Приметы: на вид 55 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в темно-синюю тканевую куртку, футболку с серо-розовыми полосками, темно-болотные брюки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-911-403-62-66, а также (814-2) 57-96-16, 739-022.