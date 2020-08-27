В Пудоже в процессе реконструкции вокзала экскаватор порвал кабель

При организации и проведении исполнителем земляных работ по вскрытию грунта и образованию строительного котлована для строительства здания автостанции г. Пудожа не было получено соответствующее разрешение, сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Кроме того, не было осуществлено согласование данных работ с коммунальными и иными службами, что в свою очередь привело к повреждению кабелей связи, принадлежащих ПАО «Ростелеком», и прекращению предоставления услуг связи 224 абонентам, в том числе социально-значимым объектам.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении виновного должностного лица ООО «ГлавСтрой» возбуждено производство по делу об административном правонарушении (нарушение правил охраны линий или сооружений связи).

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки мировым судьей судебного участка № 1 Пудожского района виновное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен административный штраф в размере 1 000 руб. То есть примерно по 4,5 рубля за одного абонента, лишенного связи. Постановление суда пока не вступило в законную силу.