Экс-кандидат в депутаты из Карелии осужден за оправдание терроризма

Коллегия 2-го Западного окружного военного суда в Москве вынесла приговор жителю Карелии Игорю Россихину за публичное оправдание терроризма, сообщает паблик «Скажи терроризму нет. Карелия».

Противозаконная деятельность Россихина была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия и МВД по Республике Карелия в ходе оперативных мероприятий.

Суд согласился с выводами следствия о том, что 36-летний Россихин причастен к размещению в сети Интернет материалов, призывающих к публичному оправданию терроризма и осуществлению экстремистской деятельности. 36-летнему мужчине предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, он занесен в федеральный перечень террористов и экстремистов.

О Россихине известно то, что он был зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах главы Михайловского сельского поселения Олонецкого района, проходивших год назад. Выдвигался от партии ЛДПР. Имеет погашенную судимость по ст.291 ч.2 "Дача взятки".

На момент регистрации значился как безработный.