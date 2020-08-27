27 августа 2020, 12:01
Жителя Кондопожского района не могут найти полтора месяца
Полиция не раскрывает подробности, но ведет розыск
44-летнего мужчину второй месяц разыскивает полиция Кондопожского района, сообщает МВД Карелии.
«Разыскивается Владимир Николаевич Леванчук 1976 года рождения, местонахождение которого не известно с 15 июля 2020 года»,
- сообщает МВД.
Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-921-220-69-16, (8-814-52) 2-09-02.