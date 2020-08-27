Жителя Кондопожского района не могут найти полтора месяца

44-летнего мужчину второй месяц разыскивает полиция Кондопожского района, сообщает МВД Карелии.

«Разыскивается Владимир Николаевич Леванчук 1976 года рождения, местонахождение которого не известно с 15 июля 2020 года»,

- сообщает МВД.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-921-220-69-16, (8-814-52) 2-09-02.