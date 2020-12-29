Молодой человек бесследно пропал в Карелии

Полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего без вести Глеба Сергеевича Сергошко, 1997 года рождения. О розыске сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Местонахождение молодого человека неизвестно с 23 декабря.

Был одет: коричневая куртка, черные джинсы, черные кроссовки с зеленой подошвой, черная шапка.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза светло-карие.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.