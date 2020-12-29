29 декабря 2020, 08:14
Две машины столкнулись в Питкярантском районе Карелии
К месту происшествия выезжали сотрудники МЧС
Столкновение двух автомобилей произошло на дороге у деревни Алатту в Питкярантском районе Карелии, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
Вчера около 17 часов, пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации последствий происшествия ДТП. Судя по выделенному наряду – всего двое пожарных спасателей, последствия не слишком тяжелы.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото с сайта storage.myseldon.com