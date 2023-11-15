Молодому мужчине оторвало палец взрывом петарды в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина лишился пальца из-за невнимательности при попытке подорвать петарду. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел днем 14 ноября. Петербуржец отдыхал в компании друзей и употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он поджег петарду, но забыл ее бросить. В результате произошел взрыв прямо в руках мужчины.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Медики диагностировали у него взрывные раны - указательный палец разорвало до костей, травмирован оказался большой палец. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev