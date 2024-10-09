Молодого мужчину объявила в розыск полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фото. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи денег с банковского счета.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону: 8 996 112 20 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК