Молодого человека, пытавшегося убить знакомого, заключили под стражу

18-летний молодой житель Кеми обвиняется в покушении на убийство. Преступление было совершено в лесу на берегу реки в районе станции Мягрека Кемского района.

Как предполагают в Следкоме по Карелии, ночью 22 июля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из неприязненных отношений ударил знакомого горлышком стеклянной бутылки, а также нанес удар ножом в грудь. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

«Только благодаря активному сопротивлению потерпевшего, обвиняемый не смог довести свой умысел на убийство до конца», - предполагают следователи.

Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый находится под стражей. Обстоятельства преступления устанавливаются.