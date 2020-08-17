Легкомысленных рыбаков из Костомукши унесло от места стоянки на 18 км
16 августа сотрудники МЧС Карелии практически весь день вынуждены были заниматься розыском двух рыбаков на озере Верхнее Куйтто, сообщает «64 параллель».
Двенадцать костомукшан, включая детей, отдыхали на берегу озера в районе мыса Ристиниеми. Двое из них решили порыбачить на рафте с мотором, ушли на промысел без телефонов и весел.
«Вскоре подул сильный ветер, с которым не мог справиться пятисильный подвесной мотор. Через некоторое время кончился бензин. Товарищи пробовали искать незадачливых рыбаков своими силами, но тщетно. И утром 16 августа они вынуждены были обратиться за помощью в МЧС. На розыски отправились две мотолодки из Вокнаволока.
Горе-рыбаков отнесло от места стоянки на 15-18 километров. Сообщить о своем местонахождении они смогли только на следующий день. Туристам повезло, и они встретили более подготовленных рыбаков. Те приютили незадачливых путешественников, обогрели, накормили, снабдили бензином и, как только стих ветер, отправили в обратный путь»,
- сообщает издание.
«Организаторы турпохода нарушили правила безопасности на водных объектах в Республике Карелия, а именно, не проинформировали МЧС о своих планах, допустили выход на воду неподготовленного экипажа маломерного судна. Сами рыбаки трижды виноваты перед своими товарищами, членами семей и всеми, кому они испортили выходные»,
- цитирует издание руководителя инспекторского участка ГИМС по Костомукше Николая Гуртова.