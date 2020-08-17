Житель Суоярви обокрал медсестру в больнице, где его лечили

Вчера в полицию Суоярви поступило заявление о краже, от 61-летней жительницы города, сообщает МВД по РК.

Заявительница, медсестра лечебного учреждения, оставила телефон на рабочем месте, а когда вернулась, то не обнаружила гаджета на месте.

Полицейские выяснили, что в то же время больницу покидал один из пациентов. Разыскав 45-летнего мужчину, оперативники установили его причастность к исчезновению гаджета.

Гражданин сознался, что заметил оставленный телефон и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитил его. Телефон изъят полицейскими.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.