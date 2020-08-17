Девочка бесследно пропала в Петрозаводске

Несовершеннолетняя девочка пропала в Петрозаводске. Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение Фараноз Журманазаровны Рахимовой, 2008 года рождения. Известно, что девочка ушла из дома на улице Маршала Мерецкова 16 августа в 15:00. С того момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 175 см., среднего телосложения, волосы темные длинные.

Была одета: олимпийка серого цвета в клетку, водолазка белая, штаны темные, кроссовки черные. При себе имела скейтборд синего цвета.

Стражи порядка просят бдительных граждан сообщить информацию о разыскиваемой по телефонам: +7953-534-25-72,715-327, 739-240 или 02.