17 августа 2020, 16:05
Молодая женщина перевернулась на машине под Костомукшей
Для ликвидации ДТП на севере Карелии потребовалась помощь спасателей
Дорожная авария произошла вчера вечером на участке дороги «Тикша-Костомукша», сообщает Госавтоинспекция Карелии.
«В 21:40 на 188 км + 680 м федеральной автодороги «Тикша – Костомукша» 27-летняя водитель-девушка автомобиля «Фольксваген Гольф» совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП девушка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь»,
- пишут в ГИБДД.
В МЧС сообщают, что для ликвидации автоаварии потребовалось 5 спасателей и одна единица спецхтехники.