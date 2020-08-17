Молодая женщина перевернулась на машине под Костомукшей

Дорожная авария произошла вчера вечером на участке дороги «Тикша-Костомукша», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 21:40 на 188 км + 680 м федеральной автодороги «Тикша – Костомукша» 27-летняя водитель-девушка автомобиля «Фольксваген Гольф» совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП девушка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь»,

- пишут в ГИБДД.

В МЧС сообщают, что для ликвидации автоаварии потребовалось 5 спасателей и одна единица спецхтехники.