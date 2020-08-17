Двух жителей Карелии повязали за кражу 723 тысяч рублей в Крыму

Двух жителей Карелии заподозрили в краже крупной суммы из багажника машины жителя Евпатории. Подозреваемых в краже разыскали и задержали. Подробности уголовного преступления рассказали в МВД Крыма.

Житель Евпатории заявил в полицию о краже из автомобиля. По его словам, неизвестные похитили из багажника 723 тысячи рублей. Оперативники установили, что злоумышленники вскрыли автомобиль потерпевшего с помощью «кода-граббера» - специального устройства, считывающего код сигнализации.

Местные полицейские предположили, что преступники выбрали потерпевшего не случайно. Столь большая сумма находилась в автомобиле в связи с тем, что потерпевший в тот день снимал выручку с терминалов. В полиции пришли к выводу, что злоумышленники следили за своей жертвой. В ходе оперативно-розыскных действий им удалось установить марку и госномер автомобиля, на котором передвигались подозреваемые.

Также сыщикам стало известно, что в день преступления автомобиль подозреваемых уехал из Крыма в Анапу. Вслед за подозреваемыми отправились крымские полицейские. Несколько дней они «прочесывали» улицы курортного города, осматривали дворы и автостоянки. На одном из перекрестков Анапы они заметили разыскиваемый автомобиль с двумя подозреваемыми. Видео того, как проходило задержание, можно посмотреть в паблике крымской полиции.

При поддержке двух экипажей мотобатальона ГИБДД Анапы автомобиль был остановлен, а подозреваемые 41-летний и 46-летний жители Карелии задержаны. Из автомобиля подозреваемых изъяли «код-граббер». По решению суда подозреваемых заключили под стражу в Евпатории. Злоумышленники признали вину. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Часть похищенных денег была обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.