Молодежь Карелии приглашают на Олимпиаду «IT-Планета 2020/21»

Стартовала регистрация студентов, аспирантов и выпускников учебных заведений высшего и среднего профессионального образования для участия в XIII Международной олимпиаде информационных технологий «IT-Планета 2020/21», сообщает сайт правительства Карелии.

Мероприятие пройдет в обновленном формате на платформе соревнований Braim.org. Участникам предложат не только задания, направленные на решение задач IT-рынка, но и на цифровизацию различных отраслей экономики.

Разработанные IT-решения могут быть представлены в одном из следующих направлений: интернет вещей (Internet of Things), большие данные (Big Data), информационная безопасность, атоматизированное тестирование, DevOps, программирование, Web-дизайн, 3D-моделирование, искусственный интеллект, робототехника и ПО для роботов, AR&VR, облачные технологии, умный дом/город, Data Science, связи и коммуникационные технологии и другие.

Изменения коснулись не только программы соревнований, но и регламента. Теперь от одного учебного заведения может зарегистрироваться неограниченное количество представителей.

Попробовать свои силы в Олимпиаде могут студенты, аспиранты и выпускники 2020 года учреждений высшего и среднего профессионального образования России и других стран в возрасте от 18 до 27 лет включительно. Лучших участников пригласят пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.

Регистрация проходит на официальном сайте world-it-planet.org и продлится по 31 января включительно. Первый отборочный этап начнется 1 февраля 2021 года.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия.

Фото с сайта 2021.world-it-planet.org