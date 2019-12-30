Молодая жительница Петрозаводска лишилась телефона в кафе

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка. У нее похитили мобильный телефон. Ущерб составил 10 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Полицейским девушка рассказала, что находилась в кафе. Там ее друзья проводили время за психологической игрой, а она снимала происходящее на камеру, расположившись за соседним столиком. Именно на нем она оставила свой телефон, отлучилась, затем не смогла найти гаджет и обратилась к администратору.

Попытки отыскать имущество не увенчались успехом. Тогда на помощь пришел руководитель заведения. Он просмотрел записи камер видеонаблюдения и сообщил, что один из посетителей похитил телефон, когда покидал кафе. Тогда фотолюбительница позвонила в полицию.

Установили личность подозреваемого - 50-летнего петрозаводчанина - сотрудники уголовного розыска быстро посредством оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина признался, что действительно похитил гаджет.

С его слов, он хотел сделать себе подарок на Новый год: поменять старый кнопочный на модный сенсорный телефон. Он даже накопил необходимую сумму. А когда находился со знакомой в кафе, то заметил, что на соседнем столике находится желанный смартфон, и никого рядом нет. Горожанин похитил его, впоследствии пояснив, что таким образом решил не тратить попусту сбережения. Далее он разблокировал «подарок» и начал им пользоваться. При этом мужчину не смутил украшенный розовый чехол - так он был рад своему незаконному приобретению.

В настоящее время по факту тайного хищения чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба потерпевшей, возбуждено уголовное дело. Телефон возвращен законной владелице.