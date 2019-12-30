30 декабря 2019, 10:02
Происшествия

Жительница Петрозаводска осталась без денег после вечера с подругой

Ущерб потерпевшей превысил восемь тысяч рублей

В середине декабря в полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже. 40-летняя горожанка  рассказала, что без ее ведома со счета банковской карты были переведены деньги. Ущерб составил 8 000 рублей, сообщили в пресс-слубжбе МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - 20-летней петрозаводчанки. Она пояснила, как похитила средства.

С заявительницей девушка находится в хороших отношениях, и в тот вечер была у нее в гостях. Заметив, что за мобильным телефоном хозяйка не наблюдает, подозреваемая решила воспользоваться ситуацией и совершить хищение. Со своего смартфона она позвонила другу и договорилась, что переведет ему деньги. После этого, зная пароль от интернет-банкинга старшей подруги, подозреваемая зашла в сервиса личного кабинета и вывела чужие средства. Впоследствии покинула квартиру и обналичила незаконный доход.

По факту тайного хищения с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело.

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Петрозаводск
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