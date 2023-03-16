Молодая жительница Карелии стала жертвой преступления в медучреждении

В полицию Олонца обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из медучреждений оставила без присмотра мобильный телефон, а затем не смогла его найти. Ущерб превысил 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 24-летний мужчина. Ранее он не имел проблем с законом. Молодой человек признался, что пришел на прием, увидел на столике чужой гаджет и не смог устоять перед соблазном. Телефоном после кражи он пользовался самостоятельно. Мобильник изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com