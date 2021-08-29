Молодая женщина стала жертвой преступления на вечеринке в Карелии

В начале августа в полицию Медвежьегорска обратилась 27-летняя жительница одного из сел. Она рассказала, что у нее украли мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Девушка обнаружила пропажу гаджета утром после застолья с друзьями, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрением оказался 21-летний участник вечеринки. Он признался в краже и рассказал, что похитил телефон, когда его подруга уснула. На следующий день он продал гаджет за 5 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/Free-Photos