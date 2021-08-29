В Петрозаводске подростку грозит шесть лет колонии за кражи

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юношу обвиняют в краже, совершенной с банковского счета, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, молодой человек нашел на улице две банковские карты. Он не стал искать их владельца, а пошел по магазинам и расплачивался картами за покупки. Последнюю покупку оплатить он уже не смог, поскольку хозяин заблокировал платежные средства.

Сейчас следователи собирают дополнительную информацию по делу. Юноше за свой поступок грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch