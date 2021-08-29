Десятки домов в Петрозаводске остались без горячей воды

Сегодня утром в Петрозаводске десятки домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Все случилось в 10:10, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, произошло повреждение на сетях. В итоге без воды остались дома на улицах Шотмана, Железнодорожной и на Первомайском проспекте.

Ориентировочное время устранения повреждений и возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/slavoljubovski