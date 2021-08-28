28 августа 2021, 15:37
Происшествия

Петрозаводчанин замахнулся на полицейского и рискует сесть на пять лет

В столице Карелии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в угрозе применения насилия

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в угрозе применения силы в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, находясь в отделе полиции в состоянии опьянения, горожанин взял в руки деревянную доску и замахнулся на полицейского.

По делу проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Ichigo121212

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Петрозаводск
насилие
Полицейский
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