Петрозаводчанин замахнулся на полицейского и рискует сесть на пять лет

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в угрозе применения силы в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, находясь в отделе полиции в состоянии опьянения, горожанин взял в руки деревянную доску и замахнулся на полицейского.

По делу проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Ichigo121212