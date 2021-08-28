28 августа 2021, 14:46
Водитель ехавшего по Карелии грузовика заплатит за свою хитрость
43-летнему автомобилисту грозит лишение прав за сокрытие номеров
В Прионежском районе, на 422-м километре трассы «Кола» сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль, водитель которого использовал устройство для сокрытия номеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что такой прием запрещен Правилами дорожного движения. 43-летнему водителю придется понести административную ответственность.
Автомобилист рискует получить штраф в размере пяти тысяч рублей и даже лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Фото источника