Водитель ехавшего по Карелии грузовика заплатит за свою хитрость

В Прионежском районе, на 422-м километре трассы «Кола» сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль, водитель которого использовал устройство для сокрытия номеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что такой прием запрещен Правилами дорожного движения. 43-летнему водителю придется понести административную ответственность.

Автомобилист рискует получить штраф в размере пяти тысяч рублей и даже лишиться прав на срок от одного до трех месяцев. Фото источника