Ночью в Карелии горел автомобиль

Сегодня в районе полуночи пожарные Сортавалы получили сигнал о возгорании на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия отправилась одна пожарная машина и пятеро сотрудников городской пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит автомобиль. Специалистам удалось справиться с огнем за несколько минут.

В министерстве напомнили жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/Skitterphoto