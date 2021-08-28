28 августа 2021, 12:52
Ночью в Карелии горел автомобиль
Пятеро пожарных ликвидировали возгорание в Сортавале
Сегодня в районе полуночи пожарные Сортавалы получили сигнал о возгорании на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место происшествия отправилась одна пожарная машина и пятеро сотрудников городской пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит автомобиль. Специалистам удалось справиться с огнем за несколько минут.
В министерстве напомнили жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/Skitterphoto