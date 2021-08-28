Жительница Карелии совершила Интернет-заказ и стала жертвой мошенников

В полицию Медвежьегорского района обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка пояснила, что нашла в Интернете объявление о продаже электро-духовой печи по очень привлекательной цене. Объявление размещалось на сайте, который по всем признакам принадлежал солидной компании. Женщина связалась с продавцом, обговорила детали сделки, получила на электронную почту счет-фактуру и перевела в качестве оплаты 37 тысяч рублей. Свою покупку она, однако, так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.