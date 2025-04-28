Молодая женщина села пьяной за руль в Карелии

В Лахденпохском районе 26 апреля полиция отстранила от управления автомобилем Hyundai Solaris 32-летнюю женщину с признаками опьянения. Инцидент случился вблизи железнодорожной станции Яккима, сообщает местная полиция.

Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор нашел 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении женщины был составлен административный протокол.

Нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. © «Петрозаводск говорит»