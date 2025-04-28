28 апреля 2025, 09:43
Молодая женщина села пьяной за руль в Карелии
В Лахденпохском районе дорожные инспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя
Фото полиции Лахденпохьи
В Лахденпохском районе 26 апреля полиция отстранила от управления автомобилем Hyundai Solaris 32-летнюю женщину с признаками опьянения. Инцидент случился вблизи железнодорожной станции Яккима, сообщает местная полиция.
Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор нашел 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении женщины был составлен административный протокол.
Нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. © «Петрозаводск говорит»