28 апреля 2025, 09:43
Происшествия

Молодая женщина села пьяной за руль в Карелии

В Лахденпохском районе дорожные инспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя
Фото полиции Лахденпохьи

В Лахденпохском районе 26 апреля полиция отстранила от управления автомобилем  Hyundai Solaris 32-летнюю женщину с признаками опьянения. Инцидент случился вблизи железнодорожной станции Яккима, сообщает местная полиция.

Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор нашел 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении женщины был составлен административный протокол.

Нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лахденпохский район
Яккима
пьяный водитель
Полиция
новости Карелии