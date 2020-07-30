Молодая женщина решилась на кражу ради поездки в Петрозаводск

В полицию Беломорска обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то украл ее ноутбук стоимостью 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что пенсионерка живет с сыном и его подругой. К этой женщине некоторое время назад приходила дочь. Она и попала под подозрение.

30-летняя женщина во всем призналась. Она рассказала, что спрятала гаджет, когда никого не было дома. Злоумышленница собиралась продать его и уехать в Петрозаводск, но не успела осуществить свой план.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.