Двое юных жителей Карелии совершили кражу во время прогулки

В полицию обратился 62-летний житель Беломорска. Он рассказал, что с территории дома в Кемском районе похищен его мопед стоимостью более 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в день кражи рядом с домом потерпевшего гуляла молодежь. Двое парней возрастом 17 и 19 лет оторвали доски, проникли в сарай и угнали оттуда мопед. Оказалось, что транспортное средство неисправно. Тогда молодые люди бросили мопед в кустах и пошли гулять дальше.

Юноши во всем признались и показали место, где оставили транспорт. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется следствие.