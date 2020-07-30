30 июля 2020, 14:16
Жесткая авария с мотоциклистом в центре Петрозаводска попала на видео
Дорожное происшествие привело к большой пробке на центральном проспекте карельской столицы
Сегодня в 13:17 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости пролетал перекресток двух магистралей. В этот момент налево на проспект Ленина поворачивал легковой автомобиль.
В результате столкновения мотоциклист пролетел несколько метров. Очевидцы попытались оказать ему помощь. Чуть позже на место происшествия подъехали скорая, пожарные и сотрудники ГИБДД.
На проспекте Ленина образовалась большая пробка.