Жесткая авария с мотоциклистом в центре Петрозаводска попала на видео

Сегодня в 13:17 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости пролетал перекресток двух магистралей. В этот момент налево на проспект Ленина поворачивал легковой автомобиль.

В результате столкновения мотоциклист пролетел несколько метров. Очевидцы попытались оказать ему помощь. Чуть позже на место происшествия подъехали скорая, пожарные и сотрудники ГИБДД.

На проспекте Ленина образовалась большая пробка.