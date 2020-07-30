30 июля 2020, 13:31
Происшествия

Покупатель без маски неадекватно отреагировал на замечание продавщицы

Житель Пудожского района привлечен к административной ответственности за оскорбление

В Пудожском районе прокуратура рассмотрела жалобу продавца одного из сельских магазинов. Женщина рассказала, что ее прилюдно оскорбили, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выяснилось, что в один из июньских дней в магазин в поселке Подпорожье, где работает потерпевшая, пришел покупатель без маски. Женщина сделала ему замечание, поскольку в республике действует масочный режим. В ответ на это мужчина при других покупателях оскорбил продавца в неприличной форме, задев ее честь и достоинство.

Решением местного мирового суда житель Подпорожья оштрафован на тысячу рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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Подпорожье
пудожский район
коронавирус
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прокуратура
новости Карелии