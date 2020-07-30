30 июля 2020, 12:40
Происшествия

Ушлый рыбак открыто похитил два спиннинга из магазина в Петрозаводске

Ограбившего магазин мужчину задержали в течение часа

Полиция Петрозаводска сумела в течение часа задержать грабителя одного из городских магазинов, сообщает МВД Карелии.

29 июля мужчина зашел в магазин рыболовных товаров и открыто похитил два спиннинга стоимостью около 10 000 рублей. К счастью, магазин был оборудован камерами видеонаблюдения, ориентировка была передана всем дежурным нарядам ДПС.

На поиски ушло не больше часа. Подозреваемым оказался 32-летний петрозаводчанин. Снасти для ловли рыбы изъяты.

Возбуждено уголовное дело, мужчина может получить до четырх лет тюремного срока.

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Метки: 
спиннинг
Кража
хищение
ограбление
Петрозаводск
рыболовные снасти