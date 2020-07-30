30 июля 2020, 11:45
Подозреваемый в преступлении разыскивается полицией Петрозаводска
Мужчину обвиняют в совершении имущественного правонарушения
МВД по Республике Карелия распространило следующую информацию:
Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение гражданина, изображенного на фотографиях.
Он подозревается в совершении имущественного преступления.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-427-96-72. Конфиденциальность гарантируется.