30 июля 2020, 11:45
Происшествия

Подозреваемый в преступлении разыскивается полицией Петрозаводска

Мужчину обвиняют в совершении имущественного правонарушения

МВД по Республике Карелия распространило следующую информацию:

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение гражданина, изображенного на фотографиях.

Он подозревается в совершении имущественного преступления.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-427-96-72. Конфиденциальность гарантируется.

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Карелия
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Уголовный розыск Карелии
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