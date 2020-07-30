Медика в стоматологической клинике Петрозаводска ударили по лицу

Дикая история произошла вечером 28 июля в Республиканском стоматологическом центре. Буйный посетитель ударил по лицу женщину, медицинского работника, сообщает Росгвардия.

Сотрудники центра нажали тревожную кнопку потому, что испугались неадекватного поведения клиента.

«Гражданин проявлял агрессию, размахивал руками, выражал свои эмоции с использованием ненормативной лексики. Буйный мужчина также ударил по лицу и медицинского работника, 37-летнюю женщину»,

- пишет Росгвардия.



Дебоширам оказался 45-летний житель деревни Кубово Пудожского района. Пострадавшая женщина написала на него заявление.

Полиции предстоит выяснить, что побудило мужчину так себя вести.