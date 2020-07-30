30 июля 2020, 10:52
Молодой мужчина разбился в Петрозаводске, выпав из окна
От полученных травм петрозаводчанин скончался на месте падения
29 июля в городе Петрозаводске было обнаружено тело, разбившегося при падении с большой высоты, 18-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка сообщает СУ СК по Карелии.
Установлено, что до падения мужчина проживал в квартире расположенной на шестом этаже здания. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.