30 июля 2020, 10:52
Происшествия

Молодой мужчина разбился в Петрозаводске, выпав из окна

От полученных травм петрозаводчанин скончался на месте падения

29 июля в городе Петрозаводске было обнаружено тело, разбившегося при падении с большой высоты, 18-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка сообщает СУ СК по Карелии.

Установлено, что до падения мужчина проживал в квартире расположенной на шестом этаже здания. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Карелия
Петрозаводск
СУ СК по РК
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