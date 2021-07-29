Молодая женщина пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Мариану Звонцову 1984 года рождения. 28 июля она ушла из дома, расположенного на улице Ведлозерской, и пропала, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид пропавшей 37 лет, плотного телосложения, рост 170 сантиметров. Волосы русые мелированные. Была одета в серую футболку, салатовые брюки, синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этой женщины, просят звонить по телефонам 8911 415 25 87, 8911 402 49 26, 88142 73 91 54 или 02 (с мобильного – 102). Фото МВД по РК