Молодая петрозаводчанка стала жертвой преступления в спорткомплексе

В полицию Петрозаводска обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой кражи, пока участвовала в соревнованиях, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний ранее судимый мужчина. Он рассказал, что гулял по городу и проник на территорию спортивного комплекса. Там он обнаружил мобильный телефон, который заряжался на стуле. Он забрал гаджет, а затем продал его прохожему за 1500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Adi Goldstein