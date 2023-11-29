Молодая петрозаводчанка присвоила деньги организации

В полицию Петрозаводска обратились представители торговой организации. В результате ревизии была выявлена недостача в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 27-летняя женщина. Горожанка рассказала, что работала кассиром. Получая наличные, она не вносила их в кассу, а оставляла себе.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Ранее горожанка к ответственности не привлекалась. // Фото «Петрозаводск говорит»