Молодая петрозаводчанка попалась на уловку интернет-мошенника

Очередной жертвой мошенников стала 23-летняя жительница Петрозаводска. Женщина обратилась в полицию с заявлением, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка пояснила, что наткнулась в социальной сети на выгодную акцию. Мебельный магазин продавал кровать, матрас, две тумбочки и пуфик всего за 27 500 рублей. Девушка сразу же оставила заявку, и вскоре ей позвонили. Собеседник представился менеджером магазина и предложил продолжить общение в мессенджере. Там он прислал горожанке реквизиты счета, на который следовало перевести деньги за товар. Девушка выполнила перевод, после чего собеседник перестал выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется проверка по заявлению петрозаводчанки. Фото: unsplash.com