Автомобили разлетелись по трассе «Кола» после ДТП

Днем 13 сентября на 343-м километре трассы «Кола» произошло жесткое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 14:59. На место выезжал сотрудник пожарной части из села Коткозеро. Выяснилось, что на трассе столкнулись легковой автомобиль и отечественный внедорожник с прицепом. Также на месте работали врачи и сотрудники ГИБДД.

В результате инцидента транспортные средства серьезно пострадали. Есть ли пострадавшие среди людей, пока не известно. Фото ОПС по Олонецкому району