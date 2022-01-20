Молодая петрозаводчанка попалась на торговле наркотиками

В Петрозаводске сотрудники полиции задержали 23-летнюю горожанку, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснили правоохранители, молодая женщина приобретала так называемые «соли» бесконтактным способом, а затем продавала их своим знакомым. Ранее горожанка была судима за имущественные преступления. Она нигде не работает.

Задокументированы два преступных эпизода, возбуждены уголовные дела. Петрозаводчанке грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Следствие продолжается. Фото pixabay.com/fsHH